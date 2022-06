Floridia, prima il padre e ora il figlio: nuovo assessore ai Lavori pubblici

Buon sangue non mente e la tradizione non si ferma, anche se in tempi diversi ed in coalizioni diverse. Così Floridia ha un nuovo assessore ai Lavori pubblici e all'Urbanistica. Si tratta dell'architetto Francesco Faraci.

Prende il posto nell'esecutivo di Antonio Nizza. Fin qui un normale avvicendamento nella squadra di Carianni. Ciò che non passa inosservato alla memoria dei floridiani è che Francesco Faraci è il figlio dell'ingegnere Salvo Faraci. Il professionista è stato assessore, sempre con le stesse rubriche del figlio della giunta guidata dal Dem Orazio Scalorino ed ha anche ricoperto la carica di vice sindaco. L'eredità dei Lavori pubblici e Urbanistica non si ferma neppure al cambio dei colori.