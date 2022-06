Ita, accordo trovato sul call center di Palermo e Rende

ITA Airways, si legge in una nota, "esprime soddisfazione per l'accordo trovato questa sera al tavolo indetto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in sinergia con il Ministero dello Sviluppo Economico". "L'accordo - prosegue la nota - conferma quanto già sostenuto da ITA Airways in sede di Audizioni Parlamentari e salvaguarda le elevate competenze degli addetti al Call Center di Palermo e Rende, un patrimonio che viene valorizzato. Tutto questo tenuto in considerazione del livello di crescita estremamente positivo della Compagnia che sta vedendo aumentare i suoi volumi di attività in maniera particolarmente rilevante, in termini di incremento del business per prenotazioni passeggeri e aperture di nuove rotte"."L'accordo - sottolinea la nota - si determina sui seguenti punti più rilevanti: internalizzazione con contratto a tempo indeterminato di 200 risorse ex Covisian dedicate alla commessa ITA Airways, che si affiancano ai colleghi già presenti nella sede di Fiumicino, in modalità smart working a Palermo e Rende, secondo il seguente calendario: 100 assunzioni a partire dalle prossime settimane, e anticipo rispetto alle previsioni iniziali del tavolo di contrattazione, di altre 100 entro dicembre 2022 in linea con le ottime previsioni di crescita della Compagnia; utilizzo di strumenti sociali innovativi presenti nell'ultima legge di bilancio in accordo con i Ministeri competenti".

"ITA Airways sottolinea il prezioso lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali insieme al Ministero dello Sviluppo Economico, che hanno permesso la realizzazione di un tavolo di concertazione contraddistinto da un approccio costruttivo di tutte le parti coinvolte a partire dalle sigle sindacali", conclude la nota.