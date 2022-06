Come scegliere le migliori slot online

Migliori slot machine online

I casinò online propongono centinaia di giochi, come scegliere le slot più generose e più adatte ai propri gusti

Le slot machine online sono senza dubbio tra i giochi preferiti dagli italiani nei casinò virtuali. Basta dare un’occhiata ai migliori siti legali, per trovare cataloghi slot che comprendono centinaia, se non migliaia di titoli. I giocatori alla ricerca di un gioco di rulli, possono spaziare in base al produttore del gioco, al tema, alle funzionalità proposte, alla presenza di jackpot progressivi o meno.

Vi sono tantissimi fattori, che caratterizzano le migliori slot machine, da valutare insieme alle proprie preferenze personali. Per fortuna i siti di gioco offrono sulle slot machine tutte le informazioni utili a valutarle e consentono anche di testarle nella modalità demo gratuita. In questo modo, non sarà difficile provare le varie slot online, alla ricerca di quella giusta. Un altro modo è quello di fidarsi del giudizio degli esperti di gaming sulle migliori slot leggendo questa pagina https://www.migliorislotmachineonline.it/.

Le migliori slot online, le più generose

Le slot machine proposte online non sono tutte uguali, vi sono diverse caratteristiche che possono essere prese in considerazione e che rappresentano dati oggettivi non collegati alle preferenze personali. Chi cerca una slot online, lo fa probabilmente perché ha voglia di divertirsi e anche di vincere soldi veri. La possibilità di vincita, non è un fattore secondario nel gioco d’azzardo online e le slot presenti sui siti legali, possono essere molto generose.

In base a quanto previsto dalla legge italiana in materia di gioco d’azzardo, le slot machine online devono avere un valore di RTP minimo del 90%. Per chi fosse a digiuno sulla terminologia dei giochi online, il valore di RTP si riferisce al ritorno in vincite ai giocatori. In pratica indica quanta parte dei soldi giocati in una slot viene restituita agli appassionati sotto forma di premi. La buona notizia dunque è che tutte le slot online hanno un RTP superiore al 90%, dunque sono molto più generose rispetto a quelle da bar in cui il limite è fissato al 68%.

Tra tutte quelle proposte però vi sono slot più generose di altre, che hanno valori di RTP elevatissimi anche superiori al 98%. Dunque se l’obiettivo è divertirsi e vincere, le migliori slot machine online sono proprio quelle con il valore di RTP più elevato.

La volatilità, come premia una slot online

Un altro fattore che può determinare la scelta di una slot machine è la volatilità. Questo è un concetto abbastanza complesso, ma che può essere spiegato con parole semplici. La volatilità può essere intesa come la modalità con cui una slot machine distribuisce i suoi premi. Vi sono slot con volatilità alta, queste tendono a distribuire premi consistenti, ma raramente. Vi sono poi slot con volatilità bassa che al contrario premiano molto spesso, con vincite di importo ridotto.

Come può, l’informazione sulla volatilità, essere utile a selezionare la migliore slot? In questo caso entra in gioco il budget del giocatore. Coloro che hanno a disposizione un budget limitato, infatti, troveranno un migliore alleato nelle slot con volatilità bassa. Mentre chi ha tempo e denaro a disposizione, potrà cimentarsi con maggiore soddisfazione in quelle con volatilità più elevata.

Altre caratteristiche delle migliori slot

Tra le altre caratteristiche da considerare nelle slot machine vi è senza dubbio il numero di payline, ossia quanti modi per vincere ci sono. Su questo aspetto spiccano senza dubbio le cosiddette slot Megaways, che offrono ai giocatori migliaia di modi di vincere. Da considerare anche le funzionalità speciali della slot, ad esempio le slot machine che offrono la possibilità di un re-spin gratuito dopo ogni spin perdente. Oppure le slot con il funzionamento a valanga che regalano nuove opportunità dopo le combinazioni vincenti. Questi fattori oltre a rendere il gioco dinamico e divertente aumentano le chances del giocatore.

Abbiamo più volte menzionato le preferenze personali del giocatore. Non tutti gli appassionati di slot sono uguali e hanno i medesimi gusti. In questo caso è bene valutare il tema della slot, che può spaziare tantissimo, dai supereroi Marvel, alle slot basate su Jurassic Park, passando per quelle ispirate ai Guns ‘n Roses. E ancora va considerato lo stile grafico proposto, la presenza di animazioni o del jackpot progressivo, i giochi bonus. Sono tutti fattori che possono portare alla scelta della slot migliore e che più si adatta ai propri gusti ed esigenze personali.