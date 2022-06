Gasolio in modalità self alle stelle:fino a 2,084 al litro

Il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 2,069 euro/litro (2,061 precedente), con i diversi marchi compresi tra 2,060 e 2,084 euro/litro (no logo 2,051).

Il prezzo medio praticato del gasolio self va a 2,006 euro/litro (contro 1,994), con le compagnie tra 2,004 e 2,011 euro/litro (no logo 1,994).

E' quanto risulta a Quotidiano Energia dai dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mise aggiornati alle 8 di ieri 16 giugno. "Non si ferma la salita dei prezzi sulla rete carburanti. - si spiega - Mentre le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo hanno chiuso ieri con il segno meno".