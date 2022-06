Salvini nell'aula bunker di Palermo per il processo Open Arms

Il leader della Lega, Matteo Salvini, è arrivato nell'aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo per l'udienza del processo Open Arms, la nave della Ong spagnola che nell'agosto 2019 rimase per giorni in attesa del permesso di far sbarcare i migranti dopo avere salvato 147 persone nel Mediterraneo. Salvini, allora ministro dell'Interno, è imputato per sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio. E' accompagnato dal suo avvocato, Giulia Bongiorno.