Rifiuti da trasportare fuori dalla Sicilia, Baglieri: servono i termovalorizzatori

"La depurazione è un'altra notte infinita per la Sicilia. Un tema che a parer mio non ha vincitori nè vinti, tanto che il governo nazionale ha nominato un commissario unico per la depurazione che sta portando avanti tutti gli interventi già finanziati con la delibera Cipe 60 del 2012. Sulle reti idriche abbiamo supportato le Ati e coordinato le varie fasi del processo". Lo afferma l'assessore regionale Daniela Baglieri in una intervista a La Sicilia.

"Per quanto riguarda la chiusura dell'impianto di Oykos, da giorni col dipartimento Acqua e Rifiuti stiamo cercando una so- luzione per scongiurare l'ennesima emergenza" e sul traspèorto rifiuti fuori regione: "Da dicembre 2021 abbiamo diffidato le Srr in merito a questa tematica. Numerosi sono i Comuni tramite le loro Srr che ad oggi sono sprovvisti di una bando sul trasporto dei rifiuti fuori regione. L'ipotesi è quella di intervenire direttamente attraverso il dipartimento".

"Ci vorranno in ogni caso almeno un paio di mesi, occorre quindi che ognuno faccia la propria parte: dipartimento e società.

Abbiamo appena concluso un tavolo tecnico con le Srr e i gestori per redistribuire i flussi dei rifiuti nell'immediato sulla base della capacità volumetriche attuali, ma anche per verificare e mappare alcuni siti potenzialmente disponibili". "I termovalorizzatori sono parte di un processo alternativo: dall'aumento della differenziata in ogni comune, all'economia circolare, sfruttando i rifiuti per produrre energia, ma la strada è lunga e tortuosa".