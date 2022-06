La morte di Elena a Mascalucia, la madre al Gip di Catania: "L'ho uccisa da sola"

Per evitare strumentalizzazioni posso riferire unicamente che si è svolto l' interrogatorio e il giudice si è riservato sull'ordinanza di convalida. La mia assistita ha riposto alle domande. Non posso aggiungere dettagli di nessun tipo. I punti oscuri saranno oggetto di approfondimento investigativo anche alla luce delle dichiarazioni che sono state fatte ''. Lo ha affermato l'avvocato Gabriele Celesti, uscendo dal carcere di Catania, dove si è svolto l'interrogatorio di garanzia davanti al Gip per la convalida del fermo della sua assistita, Martina Patti, la 23enne accusata dell'omicidio della figlia Elena di 5 anni, avvenuto a Mascalucia, in provincia di Catania.

La 23enne Martina Patti, nell'interrogatorio davanti al Gip di Catania, ha sostanzialmente confermato gran parte di quanto detto nelle dichiarazioni rese a carabinieri e procura, ribadendo di avere ucciso, da sola, la figlia Elena, di 5 anni, nel luogo in cui il corpo è stato ritrovato. E' quanto si apprende da fonti informate.

In procura si sottolinea che "adesso non ci resta che attendere l'esito degli accertamenti tecnici, già sollecitati, e quelli dell'autopsia".

L'esame medico legale sarà eseguito nel pomeriggio nell'obitorio dell'ospedale Cannizzaro di Catania

