Confartigianato imprese Caltanissetta, Spiaggia è il nuovo presidente

Marco Spiaggia è il nuovo presidente di Confartigianato Imprese Caltanissetta. Al suo fianco, lavorerà Maria Grazia Giunta, nel ruolo di segretario dell'associazione degli artigiani.

Nel corso dell'assemblea elettiva, alla quale erano presenti, tra gli altri, anche il vice presidente nazionale di Confartigianato, Filippo Ribisi e il segretario regionale Andrea Di Vincenzo, l'assise ha eletto il nuovo presidente.

Spiaggia prende il posto di Beniamino Tarcisio Sberna, che per lunghi anni ha ricoperto il ruolo di presidente. Marco Spiaggia

39 anni e due figli, già presidente regionale dei Termoidraulici, è originario di San Cataldo. Conosce a fondo il mondo degli artigiani, frequentando gli ambienti di Confartigianato da quando aveva poco meno di vent'anni.

"Da oggi inizia una nuova avventura - hanno detto il nuovo presidente e il nuovo segretario, Spiaggia e Giunta -, assumiamo l'incarico con orgoglio e senso di responsabilità con l'obiettivo di lavorare ogni giorno per la tutela e la crescita dei nostri artigiani e dei nostri imprenditori. Ringraziamo la dirigenza che ci ha preceduto, con il presidente uscente Sberna e il suo direttivo, per il costante lavoro svolto in questi anni".

L'obiettivo di Spiaggia e Giunta, adesso, è anche quello di riprendere una vita associativa più intensa grazie alla fine dello stato di emergenza Covid. "Dobbiamo tornare ad incontrare la gente - hanno ribadito Spiaggia e Giunta -, stare insieme e programmare con i nostri associati il nostro futuro. Puntiamo sulle categorie, che sono il fulcro della nostra realtà".