L'antenna 5G da installare a Rosolini, il Comune ricorre al Cga

Il Comune di Rosolini non fa alcun passo indietro e va avanti per fermare l'installazione dell'antenna per la telefonia mobile '5G' in contrada Masicugno, a una ottantina di metri in linea d'aria dall'Istituto Comprensivo Sant'Alessandra. L'amministrazione Spadola ha presentato ricorso al Cga di Palermo, contro l'ordinanza del Tar di Catania che ha dato il via libera alla messa a dimora dell'antenna. Il Comune di Rosolini ha affidato l'incarico allo studio del professor Emilio Castorina e Antonino Fazio del Foro di Catania. I legali chiederanno ai giudici di secondo grado un provvedimento di sospensiva, in attesa della decisione definitiva. Se verrà concessa, la In Win Spa dovrà bloccare i lavori per 90 giorni. Il sindaco Spadola spera che in questa vicenda prevalga il buon senso. "Credo che il Tar di Catania non era a conoscenza che l'impianto stava per nascere a poche decine di passi da una scuola - afferma Spadola - Mi auguro in un ripensamento da parte della società e che prenda in considerazione la nostra offerta. Ci sono a Rosolini almeno 4 aree comunali lontane da siti sensibili dove può essere installata la "5G". Non deve essere una questione di principio, ma di tutela della salute pubblica dei cittadini. In questa specifica circostanza, stiamo parlando di bambini".