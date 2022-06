Recuperata a Portopalo imbarcazione affondata utilizzata per uno sbarco

I funzionari dell'Agenzia delle Dogane di Siracusa hanno provveduto - dopo l’affidamento da parte dell’Autorità Giudiziaria - al recupero dell’imbarcazione “ZEUS” utilizzata dai migranti e affondata all'ingresso del porto di Portopalo di Capo Passero. Si tratta di un motopeschereccio in ferro lungo 25 metri, con una stazza di circa 100 tonnellate, incagliato sul fondale e con la estremità superiore quasi in superficie.

Il recupero dell’imbarcazione, grazie anche all’ausilio dei sub che hanno imbracato il relitto passando le fasce di sollevamento sotto lo scafo, è stato eseguito con l’utilizzo di un rimorchiatore e di un pontone dotato di gru che hanno consentito, in poche ore, il ripristino delle condizioni di navigabilità all’interno del porto.