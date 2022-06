Ordine ingegneri Palermo, i 15 consiglieri eletti per il quadriennio 2022-2026

Si è concluso lo scrutinio dopo le votazioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli ingegneri della provincia di Palermo per il quadriennio 2022-2026, svolte il 15 e il 16 giugno, il presidente della commissione elettorale ha proclamato i 15 consiglieri eletti.

Sono, per la sezione A (lauree magistrali), Vincenzo Di Dio, presidente dell’Ordine uscente, il più votato con 1662 preferenze, Laura Milazzo (1462), Fabiana Dragotta (1431), Giuseppe Trombino (1410), Maria Grillo (1409), Martina Greco (1385), Elvira Restivo (1373), Francesco De Rosa (1344), Salvatore Favuzza (1338), Vincenzo Greco (1315), Agostina Porcaro (1296), Bruno Lo Torto (1277), Maurizio Sciortino (1271), Aldo Bertuglia (1249) e inoltre, per la sezione B (lauree trimestrali), Dario Tomasini (1320). L’insediamento del nuovo Consiglio è previsto per la prossima settimana.