Bagheria, domenica 19 "Socializza in bicicletta", pedalata tra le ville e il piccolo parco urbano

Si svolgerà domenica 19 Giugno, l’evento "Socializza in bicicletta" una pedalata tra le ville di Bagheria e il Piccolo Parco Urbano per poi giungere sul lungomare di Aspra al Museo Dell’Acciuga . Il raduno è previsto alle ore 9 di domenica a Villa Palagonia. La prima tappa è Villa Rosa a seguire si raggiungerà per una sosta ristoratrice il Piccolo Parco Urbano, dove i partecipanti potranno rifocillarsi con i prodotti delle aziende del territorio e si giungerà al Museo dell’acciuga ad Aspra per incontrare il cantastorie e patron del museo Michelangelo Balistreri.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del programma annuale ” servire per cambiare vite” del Rotary International distretto 2110 club di Bagheria. “ Questa pedalata in bicicletta - dichiara il presidente Maresi - deve rappresentare un motivo di socializzare con tutti, dai bambini, ai ragazzi, ai giovani e agli adulti per contribuire a fare di Bagheria una città da vivere insieme”.

Da mesi in città sembra che sia attivo uno spirito di co-partecipazione dove i privati riqualificano spazi urbani e così Franco Aliotta e Ina Gagliano, hanno dichiarato “ l’arte unisce i saperi nei nostri spazi aziendali, ospitiamo da anni artisti, pittori, carretti siciliani per rafforzare il legame con le origini culturali delle nostre tradizioni”, Ina e Franco Aliotta sono imprenditori di Bagheria che hanno, nei mesi scorsi anche in collaborazione con altri partner privati e istituzioni, pensato, proposto e attuato azioni volte al bello e alla riconnessione delle esperienze culturali tra le generazioni. Tra gli interventi in primo piano “Un saluto di benvenuto a chi arriva a Bagheria”, su Vallone De Spuches, dedicato a Renato Guttuso con un scultura in bronzo, con i muri intorno dipinti dal gruppo " i pitta muri " con incise delle frasi a voler ricordare l'identità del patrimonio culturale materiale e immateriale lascito ai suoi abitanti da Ignazio Buttitta a Renato Guttuso .