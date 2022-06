Ragazzo di Solarino morto a 25 anni per un male incurabile

Un ragazzo di 25 anni è morto a Solarino, stroncato da un male incurabile. Si tratta di Paolo Scodella. Da quanto si apprende, il giovane era ammalato da alcuni anni e combatteva contro una terribile malattia. La sua scomparsa ha destato tanta commozione in paese. Già da qualche periodo non si vedeva in giro per Solarino. I familiari, i parenti ed i suoi amici lo saluteranno domani per l'ultima volta. I funerali verranno celebrati alle 15 in chiesa Madre in piazza del Plebiscito.

L.M.