Salvatore Terranova, piazzaiolo stellato: da Modica a Bolzano il trionfo dell'arte bianca

Un pizzaiolo modicano stellato nel centro di Bolzano. Da Modica al Trentino Alto Adige, insieme alla sua compagna, Natalya, scommettendo sulla lunga esperienza maturata nella Città della Contea, in una delle più antiche pizzerie modicane, La Bruschetta. Lui è Salvatore Terranova ed ha conquistato le 3 Stelle della Guida Peperoncino Rosso, uno dei riconoscimenti più ambiti nel panorama dell’arte bianca. La Guida Peperoncino Rosso, premia basandosi su determinati standard che non riguardano solo il locale ma anche la preparazione tecnica del Pizzaiolo e proprio per questo motivo, Salvatore Terranova si è aggiudicato anche il titolo di Pizzaiolo Stellato. "Altro che pizza", questo il nome del locale di Salvatore Terranova, offre la possibilità di scegliere fra tre tipologie di pizza: le Classiche come la Margherita, la Capricciosa e la Quattro Stagioni; le Pizze Gustose che si caratterizzano per degli abbinamenti di sapori particolarmente gustosi; e le Pizze Speciali d’autore che hanno un costo più alto e si contraddistinguono per la presenza di condimenti particolarmente ricercati come il tartufo o la pizza con pesce e mollica all’aroma di limone. Molti ingredienti sono di produzione locale ma da buon siciliano, fa arrivare direttamente dalla propria regione alcuni prodotti tipici, come la ricotta salata. Tra le pizze più originali vi è quella con impasto alla curcuma e condita con stracciatella al sapore di wasabi ma anche quella con gamberi di Mazara del Vallo e capasanta cruda, tagliata e aggiunta alla pizza a fine cottura.

All'insegna della pizza il modicano Salvatore Terranova è diventato un vero e proprio ambasciatore del gusto nel profondo Nord. Uno dei tanti "miracoli" dell'indole siciliana.