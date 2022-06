Augusta, corriere della droga arrestato dai carabinieri: va ai domiciliari

I Carabinieri della Compagnia di Augusta hanno arrestato un pregiudicato catanese 45enne perché trovato in possesso di sostanza stupefacente. Nel corso di un controllo, i militari hanno intimato l’alt ad una Fiat Panda condotta dall’uomo che si trovava in compagnia della convivente.

L’atteggiamento particolarmente nervoso del conducente dell’autoveicolo, la cui presenza in Augusta non appariva giustificata, hanno indotto i militari a procedere alla perquisizione, all’esito della quale è stato rinvenuto un involucro termosaldato con mezzo etto di cocaina, occultato dall’uomo nelle parti intime.

Condotto in caserma insieme alla convivente, il pregiudicato è stato dichiarato in arresto e posto ai domiciliari nella sua abitazione di Catania. Il Tribunale Aretuseo ha convalidato l’arresto, rinviando a settembre 2022 il Giudizio direttissimo. Resta da accertare a chi la droga fosse destinata e in questa direzione sono indirizzati gli ulteriori accertamenti dei Carabinieri.