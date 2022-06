Regionali, operatore teatrale di Sortino spiega la sua candidatura in Fdi

"Mi chiamo Carlo Auteri, sono un operatore nel settore teatrale, televisivo e dello spettacolo, vivo a Sortino, assieme a mia moglie e mia figlia Viola e comunico ufficialmente la mia candidatura alle prossime elezioni regionali, previste il prossimo novembre, tra le fila di Fratelli d'Italia. Non sono nuovo all’impegno politico, pur limitato alla piccola comunità del mio paese. L’ho svolto da fuori e da dentro il “palazzo”, adesso con l’ufficialità del ruolo istituzionale di consigliere comunale, e ho sempre lavorato con indipendenza, libertà, onestà intellettuale e spirito di giustizia. Credo nel lavoro, nell’impegno, nella fatica e non amo la retorica, forse anche perché non so parlare il “politichese”. Io per primo capisco e condivido la rabbia che si prova di fronte al cinismo, all’opportunismo, al malaffare di certa politica presentata con l’ipocrisia del “bene comune” ma fatta per curare interessi privati. Non pretendo che i siracusani credano in me, ma di credere ai fatti che propongo. Cose pratiche, concrete, semplici: collaborazione, assunzione d’impegno, responsabilità. Da parte di tutti. A cominciare da chi amministra.

L’ho scritto e ripetuto molte volte. Pochi punti, ma da portare avanti con tenacia: far coesistere al meglio le realtà industriali con il paesaggio e il patrimonio archeologico e culturale della nostra provincia; guidare e regolare la transizione verso un modello di rinnovo energetico, più eco-sostenibile e con minore impatto ambientale; valorizzare e sostenere il comparto agrumicolo ed agricolo più in generale (non dimentichiamo di avere prodotti eccellenti quali arance, limoni e pomodoro ciliegino); sostenere le esigenze della pesca; organizzare una regìa comune per il turismo e la cultura della provincia. Una politica seria, operativa, militante: la scommessa sulle nostre eccellenze, sui nostri prodotti, sulle nostre filiere da sostenere e corroborare con il rigore di una strategia precisa. Siracusa, il Parco Archeologico della “Neapolis”. E ancora Noto, Pantalica e Palazzolo. I mille piccoli e grandi angoli di benessere e storia e tradizione. Bellezze millenarie che tolgono il fiato. Voglio puntare su cose pratiche: lavoro, partecipazione, sviluppo. Sono i fatti che contano. E l’impegno. Non c’è più tempo per aspettare altro tempo. Il cambiamento inizia ora, o non inizierà mai più. Facciamoci trovare pronti. Ora".