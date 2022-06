Ragusa Ibla, polemica tra Comibleo e assessore Barone

“Ammesso e non concesso che il problema sia quello della visibilità elettorale, quest’ultima ce la sta fornendo l’amministrazione comunale con decisioni improvvide, atti alla mano, che snaturano lo spirito della legge 61/81 su Ibla. Altro che valorizzazione della città antica. In questo modo la si sta stravolgendo sempre di più”. E’ quanto affermano i componenti del Comibleo in replica a quanto affermato sulla stampa, in queste ultime ore, dall’assessore comunale alla polizia municipale e ai centri storici Francesco Barone. “Intanto – continua Comibleo – le nostre segnalazioni vanno sempre a segno, come nel caso della colonnina di ricarica per le auto elettriche lungo la circonvallazione Ottaviano che è stata spostata sul lato sinistro, trattandosi di provvedimenti richiesti sulla base delle segnalazioni che riceviamo quotidianamente e che sono dettati dal buon senso. Certo, bisognerebbe fare molto di più, ad esempio, per la questione dei servizi igienici pubblici che, nonostante la presenza di centinaia di turisti ogni giorno, risultano essere sempre chiusi. Inoltre, sappia l’assessore Barone che non siamo i tirapiedi di nessuno. Ma il nostro obiettivo è fare solo ed esclusivamente gli interessi di Ibla. Anzi, a questo proposito, lanciamo una sfida allo stesso Barone per un confronto pubblico, da tenersi in piazza Pola o al Giardino ibleo, o dove riterrà più opportuno, per esaminare da vicino tutte le questioni che attengono alla nostra realtà urbana e capire chi ha ragione o chi ha torto. Noi siamo pronti a dire la nostra, speriamo che Barone lo sia altrettanto”.