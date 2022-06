Marzamemi, Riccardo Gennuso: per un'antitetanica turisti vanno ad Avola

"Se non mettiamo ordine ai servizi, i turisti non torneranno più e le nostre attività potranno dichiarare il default". A denunciarlo è Riccardo Gennuso, imprenditore nel settore turistico - alberghiero e prossimo candidato alle Regionali. Gennuso racconta le vicissitudini di due turisti francesi che erano ospiti in una struttura ricettiva di Marzamemi. "Un francese si è fatto un taglio sbattendo con un paletto che si trovava nella borgata. Giustamente ha pensato di ricorrere alla Guardia Medica di via Nuova, ma ha trovato il portone chiuso. Erano da poco passate le 20. Così è stato costretto a percorrere una quarantina di chilometri per raggiungere il Pronto soccorso dell'ospedale di Avola per una iniezione contro il tetano. Stamane il turista mi ha gelato dicendomi che quì siamo ancora da terzo mondo. Questa organizzazione sanitaria - aggiunge Riccardo Gennuso - va rimessa in discussione. La Sanità nel sud est della provincia di Siracusa è ancora all'anno zero".