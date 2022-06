Bloccato a Pachino senza documenti: era un immigrato irregolare

Agenti del Commissariato di Pachino, transitando in Via Cavour, notavano un cittadino extracomunitario intendo a spingere un ciclomotore.

A seguito di un rituale controllo sul mezzo si accertava che lo stesso risultava privo di targa, di regolare polizza assicurativa, di carta di circolazione e non era in regola con la revisione.

Pertanto, i componenti della Volante procedevano a sanzionare amministrativamente lo straniero che era anche privo di documenti.

Al termine dell’identificazione dell’uomo si acclarava che lo stesso era un cittadino tunisino di 45 anni, irregolare nel territorio dello Stato, rientrato clandestinamente e già arrestato per aver violato le norme sull’immigrazione.

Infine, il tunisino è stato denunciato e accompagnato presso il C.P.R. di Caltanissetta per il successivo rimpatrio.