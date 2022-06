Banchina porto di Portopalo interdetta, Edy Bandiera: subito interventi

Con ordinanza di ieri, la Capitaneria di Porto di Siracusa, a seguito di sopralluogo dell’Ufficio Locale Marittimo competente ed in relazione allo stato di dissesto di un tratto di pavimentazione portuale della banchina di

“Levante” del porto di Portopalo di Capo Passero, ha interdetto a mezzi e persone il tratto di molo interessato.

È superfluo sottolineare che tale situazione sta arrecando disagi e grave danno ad una delle marinerie più importanti della Sicilia, peraltro già duramente colpita da ultimi accadimenti e dal caro gasolio.

Sentiti il Sindaco di Portopalo, Gaetano Monteneri, l'assessore ai lavori pubblici, Gaetano Gennuso e l'assessore competente, in materia di Pesca, Salvatore Taccone, nonché alcuni rappresentanti della marineria interessata, ho immediatamente contattato l'assessore regionale alle infrastrutture, Marco Falcone, al fine di informarlo sulla grave problematica verificatasi e richiedere un intervento della Regione, in somma urgenza.

In attesa di positivo riscontro, continuo a monitorare lo stato delle cose e a tenere informate istituzioni e addetti del territorio interessato. Lo ha detto l'ex assessore regionale all'Agricoltura e Pesca Edy Bandiera.