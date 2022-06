Razzie dei ladri d'auto a Floridia: Fiat 500 e Jeep le marche più ricercate

Prima il furto di una Jeep in via Paolo Romano, poi ancora un'altra utilitaria, una Fiat 500 alla Taverna ed un'altra ancora alla Marchesa. A Floridia è emergenza furti d'auto. Le più ricercate nelle ultime settimane dalla banda di ladri che sembra agire indisturbata, sono le 500 della Fiat e le Jeep. Sembrano furti su commissione, che qualcuno ha deciso di portare a termine in trasferta. Anche a Solarino si sono registrati 'colpi' che riguardano anche autocarri e camion. Agli ignari proprietari non rimane null'altro che fare se non denunciare i frequenti episodi alla Tenenza dei carabinieri. Floridia dopo i tanti furti di auto sembra un territorio fragile che diventa facile preda delle scorribande notturne. Ma non accade soltanto la notte che portano via le auto. Colpi ladreschi si sono verificate anche di giorno e l'ultimo tentativo è stato nel piazzale di un supermercato alla periferia di Floridia. E' possibile che non si riesca a contenere il fenomeno con tante telecamere private che ci sono nella zona? Il rimedio può essere un'intensificazione del controllo del territorio. La banda delle auto prima o poi potrebbe commettere passi falsi.