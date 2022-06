Uomo colto da malore alla stazione di Palermo: soccorso dalla Polfer

Un uomo di 44 anni, residente a Termini Imerese, mentre si trovava nel piazzale interno della stazione di Palermo Centrale si è improvvisamente accasciato al suolo manifestando difficoltà respiratorie. Gli Agenti della Polizia Ferroviaria impegnati nei consueti servizi di vigilanza, compresa la gravità della situazione, hanno immediatamente prestato i primi soccorsi e, dopo avere posto l'uomo in posizione supina, hanno iniziato le operazioni di rianimazione alternando massaggio cardiaco e ventilazione con uso di mascherina in gomma e boccaglio. Le operazioni di soccorso si sono protratte fino all'arrivo dei sanitari del 118 che hanno continuato nell'attività di rianimazione, anche con ausilio del defibrillatore, stabilizzando il paziente e trasportandolo in codice rosso presso il Pronto Soccorso del Policlinico Universitario di Palermo.