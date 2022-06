Auser, gemellaggio tra le territoriali di Siracusa e Gela

Il Circolo Auser Rinascita di Gela e L’Auser territoriale di Siracusa con tutti i circoli della provincia si sono gemellati nell’occasione della visita dei soci gelesi a Siracusa per vedere al teatro Greco di Siracusa “L’Agamennone” di Eschilo messo in scena dall’istituto Nazionale del Dramma Antico .

I soci Auser del Circolo di Gela sono stati accolti dai soci siracusani con fraterna e calorosa accoglienza che li hanno accompagnati per gli antichi vicoli di Ortigia .

Nel pomeriggio, le due delegazioni si sono incontrate nella sede Auser di Siracusa, dove i soci hanno potuto socializzare e scambiare opinioni ed esperienze. A conclusione dell’incontro i Presidenti di Auser Territoriale Siracusa Stefano Gugliotta ha donato a ricordo del gemellaggio con i soci del circolo Auser di gela un papiro con l’immagine del teatro greco di Siracusa sotto vetro; l’omaggio è stato ricambiato dal presidente Emanuele Scicolone con una riproduzione della moneta tetadramma di Gela con la protome del toro a testa umana “Androsopo”.

Ampliare questi momenti di incontro e di confronto tra circoli distanti geograficamente, ma vicini nella comune diffusione dell’importanza del volontariato di Auser, sono utili a rafforzare i legami della grande famiglia Auser siciliana. L’Invito a ricambiare la visita a Gela è stata accolta con grande entusiasmo dai soci di Siracusa tesi a rinnovare ed ampliare una sinergia d’azione per il sociale nello spirito del volontariato Auser.