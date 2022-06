La Tv russa pubblica video dei due volontari Usa andati a combattere per l'Ucraina

E' stato pubblicato dalla televisione di Stato russa Rt il video dei due ex militari americani andati a combattere come volontari con le forze ucraine. Il canale Telegram ufficiale di RT ha anche pubblicato un video di Huynh, in cui spiega che lui e Alexander Drueke erano "impegnati in uno scontro con le truppe russe" vicino a Kharkiv (Ucraina orientale).

"Le forze russe hanno conquistato le nostre posizioni. Abbiamo dovuto ritirarci", ha aggiunto Huynh. Dopo essersi nascosti per diverse ore, i due uomini si sono arresi alle forze russe. I due uomini sono stati ripresi anche in altri video diffusi da RT, dove dicono di essere "contro la guerra", in un russo esitante. Al momento non è chiaro in quali circostanze i due ex militari abbiano parlato e chi li detenga.

L'ex sergente dell'esercito Alexander Drueke, che si teme sia finito in mani russe dopo essere scomparso in Ucraina questo mese, e' vivo. Lo ha reso noto la famiglia citando un nuovo video che circola online e nel quale si rivolge alla madre Lois: "Mamma, voglio solo farti sapere che sono vivo e che spero di tornare a casa al più presto", dice, esprimendo il suo affetto per la mamma e per il loro cane Diesel, ma senza rivelare dove si trova.

Drueke, come altri veterani Usa, era andato in Ucraina per insegnare alle forze di quel Paese come si usano le armi americane, ha riferito la famiglia. Il soldato è apparso in video nello stesso giorno in cui la tv Russia Today, controllata dal Cremlino, ha riportato che lui e un altro americano, l'ex marine Andy Tai Huynh, si erano arresi all'esercito russo dopo essere stati abbandonati dai comandanti ucraini. Un terzo veterano, l'ex ufficiale dei Marine Grady Kurpasi, risulta scomparso in Ucraina da aprile. Un quarto invece, Willy Joseph Cancel, è stato ucciso in maggio. L'amministrazione Usa sostiene di non sapere dove si trovano i tre ex militari scomparsi, ma ha sconsigliato agli americani di andare o di rimanere in Ucraina.