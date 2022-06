Scicli, auto vola giù dal ponte di via Ospedale: illeso giovane di Palazzolo

Solo qualche graffio per un giovane di Palazzolo Acreide che, introno alle tre di questa mattina, alla guida della sua auto di grossa cilindrata, è precipitato dal ponte di via Ospedale, a Scicli. L'auto si è fermata sul greto del torrente dopo un volo di una decina di metri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Modica e l'ambulanza del 118. Per fortuna il giovane - negativo all'alcol test - ha riportato se l'è cavata con qualche graffio e molta paura.