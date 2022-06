Partinico, ultraottantenne scomparso trovato morto in una scarpata

Si chiudono nel modo più amaro le ricerche dell'anziano ultraottantenne, Vito Stabile, che era scomparso giovedì dopo essere uscito di casa a Partinico, in provincia di Palermo. Il corpo privo di vita dell'uomo è stato ritrovato quest'oggi in una scarpata in contrada Tammì, non lontana dalla sua abitazione, dai Vigili del Fuoco. Sul posto, poco frequentato e non di facile accesso, soprattutto per un anziano peraltro malato, il medico legale per un primo riscontro sulle cause della morte. Nel frattempo la Polizia sta vagliando tutte le piste e sono in corso verifiche circa eventuali telecamere nel circondario che possano far luce sulla vicenda. Giovedì si erano perse le tracce del pensionato e i parenti avevano subito lanciato l'allarme. Dopo giorni di ricerche senza sosta in tutte le contrade vicine e persino negli ospedali, alcuni testimoni avevano indirizzato verso contrada Tammì. Battuta metro dopo metro da Vigili del Fuoco, mezzi aerei della Polizia e l'unità cinofila, stamattina la triste notizia del ritrovamento del cadavere.