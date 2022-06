Ribera, cadavere ripescato sul fiume Platani: sconosciute le cause

Tragico ritrovamento questa mattina nei dintorni di Ribera, in provincia di Agrigento, dove dal fiume Platani è stato ripescato dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco il cadavere di un uomo di 70 anni, morto da poche ore. L'ipotesi più probabile è quella di una morte accidentale: la vittima, che da una prima ricostruzione si era recata sulla sponda del corso d'acqua per pescare, potrebbe aver perso l'equilibrio finendo nel fiume e annegando, oppure alla base del suo decesso potrebbe esserci un malore improvviso che ha provocato la caduta in acqua. L'uomo, un pensionato originario dell'Emilia Romagna ma trasferitosi a Ribera per convivere con la compagna originaria proprio del comune agrigentino, secondo quanto riferiscono delle testimonianze era un esperto pescatore. Non distante dal luogo della tragedia, è stata ritrovata anche la macchina di sua proprietà.