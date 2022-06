Catania, dopo il lavoro trovano la morte: tragedia della strada in via Etnea

Due morti e due feriti è il bilancio di un gravissimo incidente stradale avvenuto la notte scorsa, all'una e cinquanta minuti, nella parte alta di via Etnea, nell'intersezione di svolta con via Sacro Cuore, causato da uno scontro tra una Opel e una moto Ducati di grossa cilindrata.

Il conducente della moto, V.A di 31 anni, di Motta Sant'Anastasia, è morto sul colpo, mentre il passeggero sul sellino posteriore, S.L di 21 anni, originario di Enna, ma domiciliato a Catania, è deceduto pochi minuti dopo, nonostante le manovre di rianimazione del personale sanitario del 118 giunto prontamente sul posto. Le due vittime avevano finito da poco il turno in una pizzeria dove lavoravano.

Guidatore dell'automobile (G.K.) e passeggera (D.F.) sono stati medicati per ferite al pronto soccorso del Policlinico. Sulle cause dell'incidente procede la polizia locale. I due veicoli sono stati sequestrati e messi a disposizione dell'autorità giudiziaria.