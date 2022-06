Il Pci di Siracusa: una Commissione permanente per la zona industriale

Il Pci di Siracusa invita il prefetto di Siracusa Giusi Scaduto affinché, in sinergia con il ministro dell'Ambiente, tutela del territorio e del mare Roberto Cingolani e con il ministro dello Sviluppo economicoGiancarlo Giorgetti,

convochi nel territorio in tempi brevi una Commissione Permanente sulla Zona Industriale, che affronti le problematiche a 360°: Ias, Bonifiche, riconversione, embargo, appalti, ambiente, paesaggio, siccità e desertificazione con obbiettivo curare le ferite del passato e il raggiungimento del massimo rispetto della Nostra Terra e della Nostra Gente, Lavoratori e Popolazioni.

Nessun Intralcio al delicato e sacrosanto Lavoro della Magistratura, che va sostenuto, chi ha sbagliato paghi, i comuni si costituiscano parte civile. Sono Anni che inascoltati e spesso addirittura derisi, convintamente esponiamo soluzioni, forse banali ma secondo noi immediatamente realizzabili, addirittura oggi utilizzando i fondi del Pnrr, ad esempio,

Sembrerebbe che la Zona Industriale ( non solo quella della provincia di Siracusa) attinga giornalmente per il suo funzionamento e raffreddamento ingenti quantità di acqua dal mare e acqua dolce dai pozzi, dopo l'utilizzo quella di raffreddamento a ciclo continuo viene scaricata a mare ( certamente più calda e meno pura di quella prelevata dai pozzi e dal mare, nessuno infatti può escludere che all'interno del processo l'eventuale contatto più o meno accentuato tra acqua e prodotti) invece I reflui vengono inviati all"I.A.S., che riceve anche i reflui dei Comuni e dopo averli trattati separatamente ( sembrerebbe dall'indagine in corso non in condizione di farlo da Anni) ed infine anche questi a norma o meno ( inquinati a norma o inquinati oltre la norma) vengono scaricati a Mare. Quindi Noi preleviamo acqua dai pozzi, dal mare, produciamo reflui industriali e civili non li trattiamo come si dovrebbe e li scarichiamo a mare, questo a ciclo continuo. ll riciclo per uso industriale dell'acqua di raffreddamento e dei reflui adeguatamente trattati oltre a evitare Inquinamento del mare e di aumentarne il monitoraggio ci permetterebbe di utilizzare l'acqua non prelevata dai pozzi per dare vigore all'agricoltura,

alla Riforestazione e ad altri comparti. Quindi noi a norma o non a norma giornalmente rendiamo il mare ( dove facciamo il bagno e peschiamo i pesci di cui ci nutriamo) meno puro e più inquinato, più caldo e questa discutibile prassi viene utilizzata ovunque, riflettendoci é come se noi decidessimo di trattare la fognatura e poi la scaricassimo nella l'acqua potabile e la bevessimo, non pensate? Sembrerebbe che questo è ciò che avviene da Anni, a Noi del Pci sembra illogico, dannoso per l'ecosistema, questo aldilà se quello che si scarica a mare è inquinato a norma e certamente ancor più grave se scaricato più inquinato perché non a norma.

La nota è firmata dal segretario provinciale, Vittorio Gambuzza.