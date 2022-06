Morto a Roma Bochicchio in un incidente: aveva truffato Lippi e Conte

Sotto processo a Roma per l'accusa di avere truffato vip e personaggi dello sport, Massimo Bochicchio è morto oggi sulla Salaria, a Roma, dopo che la sua moto è andata a fuoco. Proprio domani era in programma a piazzale Clodio l'udienza in cui è imputato.

In base a quanto si apprende Bochicchio è morto sul colpo. Il broker è accusato di avere truffato anche l'ex allenatore della Nazionale Marcello Lippi, l'attuale allenatore del Tottenham, Antonio Conte e l'attaccante della Roma Stephan El Shaarawy. Verifiche sono in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente.