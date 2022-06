Tennista di Floridia arriva in finale nel torneo di Canicattini ma è sconfitto da Pallares

Il tennista Alberto Brancato del Tc Floridia ha perso in finale nel torneo di Terza categoria, che si è giocato a Canicattini Bagni. L'atleta floridiano ha ceduto in due set a Michael Gonzalez Pallares, già 800esimo nella classifica Atp, i due set per 6- 2 , 6 - 2. "Sono entrato in campo determinato - ha detto Brancato - ma il mio avversario ha disputato una buona partita". Alberto Blancato aveva giocato una buona semifinale, battendo Giuseppe Giglio del Tc Scicli per 6 - 4, 6-2.