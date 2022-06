Volontariato, militari Usa di Sigonella a sostegno dell'Anffas di Palazzolo

Martedì (21 giugno) alle 10:30, un gruppo di volontari americani appartenenti al Gruppo Volo Antisommergibile VP-9 della Marina USA , schierato nella Stazione Aeronavale della Marina Statunitense di Sigonella (NAS Sigonella) si recherà presso la sede dell'Anffas di Palazzolo Acreide per effettuare un progetto di volontariato. I militari a stelle e strisce tinteggeranno alcune stanze del centro che ospita persone con disabilità intellettive e disturbi del neuro-sviluppo. I marinai americani hanno già supportato sia l'Anfass di Palazzolo Acreide che quella di Modica l'anno scorso con un evento di orto sociale durante il quale hanno aiutato i diversamente abili dei due centri a piantare degli ortaggi. Hanno anche svolto in passato un progetto di tinteggiatura anche presso la nuova sede dell'Anffas di Catania.

L’iniziativa rientra nelle attività di “service” nei confronti della comunità siciliana, che ospita la base americana sin dal 1959, che i militari americani svolgono da anni presso chiese, parrocchie, comuni , scuole, case famiglia, centri per il sostegno dei disabili. Un ampio programma di volontariato civico, ambientale e linguistico interculturale, coordinato dal responsabile delle Relazioni Esterne della NAS americana Alberto Lunetta, e denominato Community Relations (COMREL) che vanta circa 200 progetti di solidarietà annuali ed ha ottenuto diversi riconoscimenti sia dalla stessa Marina USA che dalle amministrazioni siciliane e dai vescovi dell'isola.

La delegazione americana incontrerà anche il sindaco Salvatore Gallo. "Sono lieto di incontrare nuovamente i militari americani e li ringrazio di cuore per il tempo che ci hanno dedicato e che ci dedicheranno anche questa volta", ha dichiarato Giuseppe Giardina, Presidente regionale dell'Anffas Sicilia. Al termine dell'evento, i volontari americani visiteranno le principali attrazioni turistiche di Palazzolo Acreide.