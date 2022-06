Catania, il premio "Il giornalismo che verrà" assegnato a Matthew Caruana Galizia

Dalla consegna di una targa celebrativa al giornalista maltese, premio Pulitzer 2017, Matthew Caruana Galizia, alla performance di MusicaInsiemeaLibrino sulle note di Dmitri Shostakovich accompagnata dalle letture di Anna Aiello, fino al dibattito sulla guerra in Ucraina e sulle grandi migrazioni del nostro tempo che ha visto protagonisti Domenico Quirico, Laura Silvia Battaglia al-Jalal, Antonio Talia e Luigi Ballerini.

Sono le iniziative che hanno caratterizzato a Catania la serata "Vittime della storia - Dalla guerra in Ucraina alle grandi migrazioni" al Cortile Platamone di catania, organizzata dal Sicilian Post per la settima giornata di workshop "Il giornalismo che verrà".

La serata è stata aperta da Giorgio Romeo, coordinatore del Festival e direttore del Sicilian Post, e da Carlo Zimbone, vicepresidente del Teatro Stabile di Catania. Daniele Ditta, segretario dell'Ordine dei giornalisti, ha consegnato Caruana Galizia il premio "Il giornalismo che verrà" per la "determinazione con cui ogni giorno dirige la Daphne Caruana Galizia Foundation intitolata alla madre, la giornalista maltese morta nell'esplosione di un'autobomba nel 2017 dopo aver portato alla luce il malaffare della politica a Malta".