Covid, tornano a salire i contagi nel Ragusano: morta una donna di Vittoria

Torna pericolosamente a salire la curva dei contagi Covid nel Ragusano con incrementi notevoli a Ragusa, Modica, Vittoria e Scicli. E nelle ultime 24 ore si è registrato un altro decesso che porta il numero dei morti a 566: è morta una donna di 85 anni di Vittoria. I positivi, nel report Asp del 20 giugno, sono 2.608 (229 in più rispetto al giorno precedente): 2.569 si trovano in isolamento domiciliare, 39 ricoverati in ospedale.

Questo il dettaglio dei positivi nei comuni iblei: 67 Acate, 42 Chiaramonte Gulfi, 145 Comiso, 27 Giarratana, 167 Ispica, 599 Modica, 4 Monterosso Almo, 150 Pozzallo, 720 Ragusa, 83 Santa Croce, 272 Scicli,

293 Vittoria.