Siracusa, concluso l'anno sociale del Lions: passaggio della campana

Alle Residenze Archimede di Siracusa ha avuto luogo la cerimonia del passaggio della campana del Lions Club Siracusa Aretusa, svolto insieme al Club Siracusa Archimede. Alla Presenza del Governatore del distretto 108YB Dr. Franco Cirillo e delle massime autorità lionistiche della zona e della circoscrizione, si è svolta la rituale cerimonia del passaggio delle consegne tra il Presidente uscente Salvatore Bonanno e il Presidente entrante Rosy Pellegrino. Nel corso della stessa cerimonia di chiusura il club Aretusa ha presentato i nuovi soci concludendo l’anno con un incremento del 100% dei soci totali. Il Presidente Bonanno, nel discorso di chiusura ha ripercorso i momenti più importanti delle attività svolte, sottolineando come l’importanza di quanto realizzato è la somma dell’impegno di un intero club che quest’anno come mai ha sentito il piacere di misurarsi con attività di importante di forte ricaduta sia sul territorio che sul sociale. Il Presidente subentrante ha tracciato alcuni aspetti del programma di previsione non discostandosi molto dalle attività già avviate nel corso dell’anno di servizio in perfetta continuità con la strada intrapresa quest’anno. A conclusione degli interventi parole di plauso per il Club Aretusa sono state espresse dal Presidente della zona 17 Dr. Giuseppe Reale, dal Past presidente del consiglio dei Governatori del Distretto 108YB Giacona e dal Governatore in carica Franco Cirillo, il quale ha voluto evidenziare l’importanza di essere Lions interpretando alla lettera i concetti di amicizia, impegno, cautela nella critica e generosità nella lode.