Tiziano Spada e Marco Carianni sbarcano a Noto con 'Idea': Delia è coordinatore

Il movimento IDEA continua a crescere e a strutturarsi su tutto il territorio provinciale.

A Noto è nata ufficialmente la sezione del soggetto politico che in poco tempo ha accolto l’adesione di tantissimi giovani e meno giovani, con l’obiettivo di determinare un cambiamento radicale rispetto al passato. Nei giorni scorsi, nell’assemblea a cui hanno partecipato sostenitori e simpatizzanti netini – oltre al coordinatore provinciale Tiziano Spada e a Marco Carianni, sindaco di Floridia che sta svolgendo un ruolo importante nella costituzione del movimento sul territorio siracusano - sono stati definiti i ruoli interni: Simone Delia è il nuovo coordinatore, Stefano Caruso il portavoce e Cristina Coffa la tesoriera.

“Continuiamo a crescere in tutta la provincia siracusana, e non solo – ha detto Tiziano Spada -. Con la nascita della sezione di Noto possiamo dire di essere presenti nella maggior parte dei comuni della zona sud. Entro la prossima settimana inaugureremo i circoli di Rosolini e Solarino.