Palermo, Sicily by Car in Borsa a febbraio 2023

"Entro febbraio, marzo noi entriamo in borsa". Lo ha detto Tommaso Dragotto, amministratore di Sicily By Car partecipando a Motore Italia Sicilia organizzato da Class Editori a Villa Igiea, a Palermo.

"Non è un problema di cash è un problema generazionale", ha spiegato Dragotto. E' in corso una ricognizione per trovare investitori che vogliono accompagnare il percorso. "Contiamo di andare sul mercato con 300 - 350 milioni di euro. Il processo comunque non cambierà di un centimetro la sede direzionale che resterà qui in Sicilia". Sicily by Car è stata fondata nel 1963 dallo stesso Dragotto, che ha iniziato la propria scommessa imprenditoriale con un parco auto costituito da una Fiat 1300, una Fiat 1100 e due Fiat 500. In seguito ad un programma di espansione aziendale e commerciale, e grazie all'esperienza e professionalità del team di Direzione che ha permesso alla compagnia di diventare una vera realtà nazionale, dal 1997 la società ha varcato i confini regionali ed assicurandosi un mercato di più vaste dimensioni. Sicily by Car ha avuto nel corso degli anni uno sviluppo costante ed è presente in tutte le principali città italiane con oltre 60 uffici. Oggi dispone di una flotta di oltre 20 mila vetture.