Modica, cinque migranti con ustioni alle gambe medicati in ospedale

Hanno fatto ricorso alle cure dei sanitari dell'ospedale Maggiore di Modica cinque immigrati arrivati qualche giorno fa a Pozzallo con l'ennesimo barcone carico di disperati. I migranti presentavano ustioni alle gambe. Secondo quanto hanno riferito ai medici, le ustioni sarebbero state provocate dalla benzina che alcuni "carcerieri" hanno buttato loro addosso per bloccare un tentativo di fuga da un capannone, in Libia, dove i mercanti di uomini radunano gli immigrati in attesa di farli salire sulle imbarcazioni che attraversano il Mediterraneo fino alle coste della Sicilia. Queste "punizioni" con la benzina sono frequenti, a detta degli immigrati. Così come, spesso, le ustioni sono provocate dal fatto che i migranti sono costretti a fare la traversata a contatto con il vano motore delle imbarcazioni, oltre a respirare i fumi della benzina.

(Nella foto, un immigrato ustionato dopo uno sbarco a Brindisi)