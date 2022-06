Ambasciatore italiano in Russia convocato a Mosca, bombardamenti su Odessa

L'ambasciatore italiano in Russia Giorgio Starace è stato convocato dal ministero degli Esteri russo, riferisce Ria Novosti.

L'ambasciatore, accompagnato dai membri della missione diplomatica, è entrato nell'edificio.

Intanto messaggio della Cei per la 72/a Giornata Nazionale del Ringraziamento, in programma il 6 novembre 2022: "L'agricoltura - affermano i vescovi italiani - è un'attività umana che assicura la produzione di beni primari ed è sorgente di grandi valori.

Apprezziamo oggi più che mai questa attività produttiva in un tempo segnato dalla guerra, perché la mancata produzione di grano affama i popoli e li tiene in scacco. Le scelte assurde di investire in armi anziché in agricoltura fanno tornare attuale il sogno di Isaia di trasformare le spade in aratri, le lance in falci".

"Più dura la guerra, più è difficile competere per l'attenzione di centinaia di milioni di persone in diversi Paesi. Ma farò tutto il possibile affinché l'attenzione sull'Ucraina non si affievolisca". Lo ha detto ieri il presidente Volodymyr Zelensky citato da Ukrinform. "Le forze di invasione russe continuano a bombardare le città ucraine, il che dimostra che la Russia è un male che può essere fermato solo sul campo di battaglia", ha aggiunto. "La Russia è molto nervosa. Ancora bombardamenti su Charkiv e Odessa, ancora tentativi di brutali azioni offensive nel Donbass. Stiamo difendendo Lysychansk e Severodonetsk. La situazione più difficile è in questa regione, dove ci sono le battaglie più dure", ha detto Zelensky.