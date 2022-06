Consultorio di viale Tunisi trasferito in Via Ierone a Siracusa

Il Consultorio familiare di viale Tunisi a Siracusa è stato temporaneamente trasferito nei locali del Consultorio familiare di via Ierone I n. 37.

Il trasferimento si è reso necessario a seguito della restituzione dei locali e si protrarrà sino al completamento dei lavori di ristrutturazione dei locali della nuova sede in via Barresi 2 concessi dal Comune di Siracusa. I recapiti telefonici 0931 484225 e 0931 484226 sono gli stessi del Consultorio di via Ierone. I pazienti prenotati sono già stati informati e le attività nella fase di trasloco non subiranno alcuna interruzione.