Al via gli esami di maturità, ammesso il 96,2% dei candidati

Al via domani gli esami di Stato della scuola secondaria di secondo grado. Oltre 500mila studentesse e studenti affronteranno le prove. Secondo i primi dati resi noti dal ministero dell'Istruzione, ha ottenuto l'ammissione il 96,2% delle candidate e dei candidati. I migliori sono gli studenti veneti, con il 97,2% degli ammessi, è andata peggio di tutti invece ai ragazzi sardi: solo il 91,7% è stato ammesso alle prove che inizieranno domani.

Dopo due anni con l'esame di maturità con soli orali, torna l'esame di Stato con le prove scritte: 539.678 studentesse e studenti da domani saranno alle prese prima con il tema, il giorno seguente con la seconda prova scritta multidisciplinare, diversa per ogni indirizzo di studio e, dal 27 giugno, con il colloquio orale. E se nel 2020 tutti gli iscritti al quinto superiore hanno avuto la possibilità di svolgere la prova di maturità, nonostante le insufficienze, salvo casi gravi e circoscritti, dall'anno scorso non è più così. Tuttavia il numero di non ammessi, quest'anno, non sembra discostarsi molto da quello degli anni passati, anche se numeri ufficiali ancora non ci sono.