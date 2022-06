Conferimento rifiuti Raee a Floridia, stop dopo un'ora: proteste

Caos e momenti di tensione questa mattina al Centro comunale di raccolta a Floridia. Stamane era la giornata per il conferimento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Dopo un'ora dall'apertura dei cancelli, la struttura di contrada Vignarelli è stata chiusa, in quanto i cassoni messi a disposizione erano già saturi. Inutili le proteste degli utenti. Anche i social scatenati sulla qualità del servizio. In tanti hanno criticato la decisione della società di conferire per un silo giorno a settimana le carcasse Raee.

L.M.