Covid, nel Ragusano picco di contagi: sono quasi 3.000 i positivi al virus

Quasi 300 nuovi contagi Covid in 24 ore nel Ragusano. E i positivi sfiorano le tremila unità. Numeri preoccupanti a Ragusa, Modica, Vittoria e Scicli. Il report Asp del 22 giugno fa registrare 2.936 positivi: 2.892 si trovano in isolamento domiciliare, 44 ricoverati in ospedale. C'è un nuovo decesso che porta il numero dei morti a 567: è morto un 84enne di Comiso. Questo il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: 70 Acate, 49 Chiaramonte, 165 Comiso, 25 Giarratana, 207 Ispica, 683 Modica, 7 Monterosso, 188 Pozzallo, 780 Ragusa, 99 Santa Croce Camerina, 291 Scicli, 328 Vittoria.