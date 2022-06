Prevedibile staffetta a Canicattini, l'ex sindaca diventa vice di Paolo Amenta

Esce dal portone ed entra dalla finestra. Una vera e propria staffetta per Marilena Miceli, ex sindaca di Canicattini Bagni, designata dal neo. eletto sindaco, Paolo Amenta, nella squadra di governo cittadino.

Il primo cittadino del Comune collinare, ha provveduto a nominare la nuova Giunta e ad assegnare le deleghe ai singoli Assessori che questa mattina hanno prestato giuramento davanti al Vice Segretario comunale, Adriana Greco.

A fare parte dell'esecutivo sono stati chiamati, Marilena Miceli, 41 anni, analista bancario, sindaca uscente, eletta al Consiglio comunale con 794 preferenze, si occuperà di Politiche sociosanitarie, Sanità, Pubblica Istruzione, Bilancio, Tributi e ricoprirà la carica di Vice Sindacoa

Sebastiano Gazzara, 35 anni, commerciante, Vice Sindaco uscente, eletto in Consiglio con 421 preferenze che ha già rinunciato ad entrare nel Consesso civico, si occuperà di Cultura, Turismo, Spettacolo, Attività musicali, Politiche giovanili;

Salvatore Di Mauro, 59 anni, impiegato, alla sua prima esperienza amministrativa, ha avuto assegnate le deleghe relative allo Sport, Polizia locale, Cimitero, Verde Pubblico;

Ivan Liistro, 41 anni, imprenditore, eletto in Consiglio con 304 preferenze, alla sua prima esperienza amministrativa, si occuperò di Attività produttive, Sviluppo economico, Gestione rifiuti, Differenziata, CCR, Protezione civile, Randagismo.

Il sindaco Amenta ha tenuto per se le rubriche relative al Personale, Urbanistica, Lavori Pubblici, Transizione ecologica, Acque e Depurazione e quant’altro non assegnato agli Assessori.