Una foca monaca avvistata a largo del mare di Brucoli

Una foca monaca (Monachus monachus), mammifero a rischio estinzione che in Italia viene avvistato sporadicamente vicino le isole toscane e siciliane, è stata videoripresa in mare a largo di Brucoli (frazione di Augusta nel siracusano) nel golfo catanese, da tre uomini, Enzo Viola, Giuseppe Catania e Umberto Fasone, che erano in barca. Il video dell'animale in acqua è stato inviato all'associazione Marecamp che l'ha postato su Facebook.

Nel video si vede la foca che nuota sporgendo la testa dall'acqua poi si gira e s'immerge.