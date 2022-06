Il fiorettista modicano Giorgio Avola si è laureato: 110 e lode anche in Economia e Management

Lo schermidore modicano Giorgio Avola ha conseguito all'Università Luiss "Guido Carli" la laurea in Economia e Management con il punteggio di 110 e lode. Avola ha ricevuto le congratulazioni di atleti, tecnici e dirigenti delle Fiamme Gialle. Affiancato dal Professore Livia De Giovanni, con la sua tesi “L’analisi del fenomeno della Dual Career nello sport di alto livello”, - si legge nel comunicato delle Fiamme Gialle - Avola, ha concluso un ciclo di studi colmo di sforzi e sacrifici, contemporaneamente ad un percorso sportivo ricco di successi e prestigiosi risultati, dimostrando quanto sport-studio siano un connubio vincente e di esempio per molti giovani sportivi. A conferma di questo percorso vincente, Giorgio è riuscito anche a conquistare, pochi giorni fa, la medaglia di bronzo nel fioretto individuale, ai campionati europei di Antalya. Presenti stamattina alla consegna del diploma e alla proclamazione oltre ai suoi familiari, il il Comandante del Gruppo Polisportivo Fiamme Gialle Generale Vincenzo Parrinello, il Comandante del II Nucelo Atleti Tenente Colonnello Edoardo Viti e il direttore sportivo della sezione scherma Luogotenente Carmelino Coppola. Il fiorettista ha ringraziato le Fiamme Gialle che “per l’ennesima volta hanno dimostrato attenzione e sensibilità nei confronti dei propri atleti, anche in un contesto extra sportivo”.