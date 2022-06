Sortino, pensionato di Lentini muore d'infarto prima del bagno in piscina

Una tragedia si è consumata oggi a Sortino nella struttura 'Fiume Carrubba'. Una comitiva di Lentini si trovava nella struttura alberghiera sulla strada provinciale 9, tra Sortino e Carlentini, per trascorrere un giorno di vacanza. Un anziano di Lentini, è stato, però, colto da malore poco prima di entrare in piscina.

Il personale della struttura ha cercato di rianimarlo, mentre stava per arrivare da Sortino un'ambulanza del 118. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sarebbe morto per un infarto fulminante.