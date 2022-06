Chiaramonte, Agromonte riconosciuta tra le prime dieci top Piccole e Medie Imprese di Sicilia

Agromonte, la realtà di Chiaramonte Gulfi specializzata nella trasformazione del pomodoro ciliegino e rinomata per la sua salsa pronta, ha ricevuto l’ennesimo riconoscimento per le sue performance produttive.

In occasione dell’evento Motore Italia Sicilia organizzato da Class Editori, Agromonte è stata premiata tra le prime dieci top PMI di Sicilia, su oltre cinquanta aziende del territorio. Nello specifico, è risultata prima nella categoria Miglior rating MF sulla base dell’elaborazione dati Leanus. Dalla somma di tre diversi parametri come la redditività produttiva, il giro d'affari e la crescita progressiva Agromonte si è dimostrato il miglior esempio virtuoso di fare impresa.

La cerimonia dei "Motore Italia Sicilia Awards 2022" si è svolta nella splendida cornice della Villa Igiea di Palermo. A rappresentare l’azienda in questa speciale occasione è stato Carmelo Arestia (nella foto), fondatore e titolare di Agromonte. Oltre a ricevere il premio, Arestia è intervenuto anche nel talk legato al valore del food: «Se rappresentiamo una storia di successo lo dobbiamo, innanzitutto, al nostro territorio. Viviamo e lavoriamo nella zona più estrema e incontaminata dell’isola e abbiamo scelto di valorizzare il patrimonio agricolo del territorio, di automatizzare un rituale tipico della tradizione siciliana come la preparazione della salsa pronta e abbiamo fatto conoscere in tutto il mondo un prodotto icona che racconta, nel gusto e nel colore tutto il sapere della Sicilia» – ha spiegato Arestia.

Agromonte si conferma, dunque, un’eccellenza del territorio siciliano grazie alla sua linea di salse pronte e di passate che le consentono di continuare a performare con segno positivo, a dispetto di un comparto che accusa qualche lieve flessione. Nel 2021 l’azienda ha registrato, infatti, risultati più che positivi, con un incremento del quasi 10% del fatturato.