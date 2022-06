Crisi Isab - Lukoil, domani assemblea pubblica a Siracusa

Domani, 23 giugno a partire dalle 19 al Centro Pio La Torre in piazza Santa Lucia a Siracusa, si svolgerà un’assemblea pubblica dal titolo "Crisi ISAB-LUKOIL, quali prospettive?" promossa dal Coordinamento “Cambiamo! Pace e lavoro per la Sicilia”. Interverranno Francesco Pasqua, di Rifondazione Comunista, Antonio Recano, segretario Provinciale FIOM-CGIL e Simona Suriano, deputata nazionale di ManifestA.

La chiusura, a causa dell’embargo, per Isab-Lukoil significherebbe per il solo comprensorio di Siracusa una perdita di 3000 posti di lavoro, fra diretti e indiretti, con un effetto domino che provocherebbe un disastro economico e ricadute occupazionali irreparabili per tutto il territorio siciliano (si prevede almeno 10.000 occupati in meno).

Al di là dell’efficacia dell’embargo per far cessare le ostilità, tutta da dimostrare, la vicenda Isab-Lukoil ha del paradossale, si rischia di perdere i posti di lavoro e non avere nessun risultato sul fronte della guerra e tantomeno sull’economia russa che guarda ormai alla Cina.