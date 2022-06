Cdm, nuovo decreto per contenere i costi dell'energia

Via libera del Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, al decreto che proroga al terzo trimestre le misure per contenere i prezzi delle bollette di luce e gas e per le garanzie per le imprese che effettuano stoccaggi di gas. "Oggi abbiamo prorogato per il prossimo trimestre le misure a sostegno di imprese e famiglie" contro il caro bollette "un ulteriore conferma dell'impegno del governo. A breve ci sarà un altro provvedimento per il contenimento dei prezzi dei carburanti, per contenere i prezzi.